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【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診

環球政治 13:51 2020/10/08

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美國海軍陸戰隊（Marine）宣布，其第二號人物、擔任助理司令的托馬斯將軍（General Gary Thomas）確診新冠肺炎，是本周內第二名軍方高層受到感染新冠肺炎。托馬斯的新冠肺炎病徵輕微，現正在家自我隔離。

【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診【下一頁】

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軍方高層目前正受到新冠肺炎正面威脅，緣於參謀長聯席會議上周在五角大樓開會，聚集了軍方各部隊的最高層領導。而當中的托馬斯和海岸防衛隊副司令拉伊上將（Admiral Charles Ray）已經先後確診，令其他與會者都需要隔離。

現正隔離的軍方高層，包括參謀長聯席會議主席米利將軍（General Mark Milley）、領導國家安全局和網絡司令部的保羅中曾根將軍（General Paul Nakasone）、以及海軍、陸軍、空軍、太空軍的領導層。

五角大樓發言人表示，暫未有其他高層對新冠肺炎呈陽性反應的報告，五角大樓將繼續遵守疾控中心（CDC）的隔離及追蹤接觸指引辦事。

軍方高層一再確診，令外界憂慮美軍指揮可能受到影響。民主黨的眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）提醒，美國的對手一直在尋找可以利用的弱點，但他也稱，即使領導層接受隔離，美軍仍然可以運作。

【特朗普確診】白宮：完成追踪 確診《紐時》記者：沒收到通知【下一頁】

【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖【下一頁】

五角大樓上周舉行參謀長聯席會議，引發軍方高層接連感染新冠肺炎。

責任編輯：陳啟賢

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