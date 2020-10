【美國大選】副總統辯論 談健康問題遊花園

▲ 辯論談及對未來總統健康的關注,兩位副總統候選人都有帶觀眾遊花園,未有正面回應。

美國副總統辯論在當地時間周三(7日)晚上舉行,副總統彭斯(Mike Pence)和民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris),就多個議題辯論。適逢總統特朗普(Donald Trump)在上周確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),總統候選人的健康狀況成關注。惟主持人問及時,兩位副總統候選人都有帶觀眾遊花園,未有正面回應。

若總統生病倒下,副總統便要擔起總統職務。由於特朗普確診,加上特朗普和拜登分別已74歲和77歲,同是歷來年紀最大的候選人,引發公眾對未來總統健康的疑慮。

主持人:有否跟總統候選人討論過,若因身體原因未能執行職務的安排(Have you had a conversation with a conversation with president trump about presidential disability?)

二人都未有正面回應問題。拜登側重回應賀錦麗對疫苗的不信任,以及攻擊拜登處理豬流感疫情的失敗;賀錦麗則談自己身世,從拜登如何邀請自己當副手,身為有色人種的婦女如何打拼,至獲得今日的成就,跟拜登理念如何一致,但沒有回應有否跟拜登談論若對方因身體原因未能執行職務的安排。

主持人:公眾是否有權知道雙方候選人,特別是總統候選人的健康狀況?(Is the president's health information something voters deserve to know?)

賀錦麗稱,拜登有公開自己的健康狀況。據美國全國廣播公司(NBC news)報道,拜登在周二(6日)公開自己長達3頁的醫療報告摘要。為拜登擔任主治醫生超過10年的喬治華盛頓大學的奧康納(Kevin O'Connor)醫生表示,拜登身體健康、有活力,其健康狀況能勝任總統或其他領導職務。(healthy, vigorous, 77-year-old male, who is fit to successfully execute the duties of the Presidency to include those as Chief Executive, Head of State and Commander in Chief)

報道指,報告顯示,拜登身體狀況跟擔任副總統是沒大變化。拜登在1980年代後期,兩度出現腦動脈瘤,其中一個沒有破裂,病情隨後因深靜脈血栓形成和肺栓塞而變得複雜,但奧康納表示,目前沒有對拜登健康造成嚴重威脅。拜登正在服用薄血丸、抑制胃酸倒流、降膽固醇以及季節性敏感的藥物。

特朗普在2016年參選時也有公開其健康報告,今年在大選一個月前確診新冠肺炎,醫生發布的信息混亂,引發爭議。彭斯回應:

總統特朗普在醫院得到白宮醫生團隊非一般的照料,美國人民有權知道總統的健康,我們將保持一貫以來的透明度。 (The care the president received at Walter Reed hospital by the White House doctors was expectational. The transparency that they practiced all along the way will continue. The American people have their right to know about the health and well-being of the president and we will continue to do that.)

