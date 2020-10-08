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疫情下保住5萬「飯碗」 外賣行業次季貢獻80億元

理財智慧 15:16 2020/10/08

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外賣行業在內地迅速增長，而在本港一片裁員風潮下，這個行業亦反而成功促進就業。疫情下，政府一再限制食肆每枱人數、縮短餐廳營業時間等措施，外賣平台頓成逆市奇葩。有報告指出，外賣平台在疫情期間提供近5萬個職位，更對本港經濟貢獻出80億元。

英國研究機構凱投宏觀（Capital Economics）報告指，在4至6月的疫情高峰期，外賣服務估計保障了香港約48,000個職位，若以餐廳夥伴的營業額計，外送服務為第二季香港經濟貢獻達80億港元。平均有31%的餐飲從業員因餐廳提供外賣服務而保住工作，另有43%受惠於政府援助計劃才不致失業。

【渣打集團2888】為減省開支 渣打擬於阿聯酋裁員百人 詳情請看[下一頁]

報告特別提到外賣平台「戶戶送（Deliveroo）」，撇除與該公司合作的7,000名自僱送餐專員，今年公司為本港餐飲業提供逾3,500個職位，按年增加67%。另外自疫情爆發以來，有約3,000間餐廳加盟「戶戶送」，藉提供外賣服務增加收入。

【港股追蹤】 具三大利好因素 世茂32元值低吸  詳情請看[下一頁]

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戶戶送香港區總經理羅家聰表示，隨着愈來愈多市民希望留在家中或工作地點享受美食，外賣服務有利餐廳發展，未來將成為餐廳業務不可或缺的一環。

撰文 : 趙家盈, 陳青儀

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