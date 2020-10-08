  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】二綫內房股價有突破 綠城大發齊創新高

股樓投資 13:34 2020/10/08

分享：

經過「金九銀十」催谷後，內地房地產市場似乎有轉旺跡象，多間發展商公布的上月銷售數字都繼續有顯著增長，成為走出疫情陰霾的先頭部隊。行業多隻股份走勢強勁，當中則以綠城中國（03900）表現最標青，昨日（7日）升逾10%後，今日（8日）早市再升超過10%，高見15.7元，創超過6年新高，本周計，更累升逾25%。

另一隻較突出的股份，則為中小型發展商大發地產（06111），集團本周公布，首九個月累計合同銷售金額約為201億元（人民幣，下同），按年增長約59%，股價今日（8日）升4%，突破7元大關，升幅看似不算太誇張，但若由下半年開始計算，股份短短3個多月已由4元水平，累升超過70%。

【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢，詳情請按見下頁

至於綠城中國，公司周二（6日）發公告公布9月份銷售數字，期內綠城集團（包括綠城中國連同合營及聯營公司）取得銷售6,321套，銷售面積達73萬平方米，月內銷售金額約201億元（人民幣，下同），銷售均價每平方米27,760元。

總結今年頭九個月，綠城集團累計總合同銷售面積約771萬平方米，總合同銷售金額達1,607億元，按年增長30.4%。與8月份按年增長31.5%相比雖然輕微回落，但總算保住強勁增長。集團主席兼行政總裁張亞東早前表示，有信心完成今年合同銷售2,500億元的目標，現時已完成目標接近3分之2，相信公司在第四季賣樓情況有望繼續保持增速。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】行業上月銷售強勁 大行睇好三隻內房股
2020/10/06
【港股追蹤】行業上月銷售強勁 大行睇好三隻內房股
【港股追蹤】房企續公布銷售數字 綠城增長繼續穩建
2020/10/07
【港股追蹤】房企續公布銷售數字 綠城增長繼續穩建
【港股分析】外圍因素有不確定性 大行睇恒指仍有望重返25000點
2020/10/07
【港股分析】外圍因素有不確定性 大行睇恒指仍有望重返25000點
【港股分析】遭大行剔出焦點股名單　高鑫今日急跌超過1成
2020/10/07
【港股分析】遭大行剔出焦點股名單　高鑫今日急跌超過1成
【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢
今日
【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢
香港股票 綠城中國（03900） 大發地產（06111）

下一篇文章

【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓