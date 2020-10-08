【港股追蹤】二綫內房股價有突破 綠城大發齊創新高

經過「金九銀十」催谷後，內地房地產市場似乎有轉旺跡象，多間發展商公布的上月銷售數字都繼續有顯著增長，成為走出疫情陰霾的先頭部隊。行業多隻股份走勢強勁，當中則以綠城中國（03900）表現最標青，昨日（7日）升逾10%後，今日（8日）早市再升超過10%，高見15.7元，創超過6年新高，本周計，更累升逾25%。

另一隻較突出的股份，則為中小型發展商大發地產（06111），集團本周公布，首九個月累計合同銷售金額約為201億元（人民幣，下同），按年增長約59%，股價今日（8日）升4%，突破7元大關，升幅看似不算太誇張，但若由下半年開始計算，股份短短3個多月已由4元水平，累升超過70%。

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至於綠城中國，公司周二（6日）發公告公布9月份銷售數字，期內綠城集團（包括綠城中國連同合營及聯營公司）取得銷售6,321套，銷售面積達73萬平方米，月內銷售金額約201億元（人民幣，下同），銷售均價每平方米27,760元。

總結今年頭九個月，綠城集團累計總合同銷售面積約771萬平方米，總合同銷售金額達1,607億元，按年增長30.4%。與8月份按年增長31.5%相比雖然輕微回落，但總算保住強勁增長。集團主席兼行政總裁張亞東早前表示，有信心完成今年合同銷售2,500億元的目標，現時已完成目標接近3分之2，相信公司在第四季賣樓情況有望繼續保持增速。

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記者：葉志偉