【阿里巴巴股價】淘寶特價版上海推1元實體店　3年料至少開1000間

▲ 據悉，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計畫」的一部分。

阿里巴巴(09988)旗下淘寶特價版將於明日(9日)在上海推出首家「1元更香體驗店」。根據官方介紹，該店將精選來自120萬產業帶商家的貨品，以全場1元的價格出售。

據悉，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計畫」的一部分，亦有消息指淘寶特價版計畫3年內在全國開業至少1000家「1元店」。

淘寶特價版上月下旬宣布，將聯合平台百萬工廠推出一元更香節。10月10日起，超過1億件廠貨全部1元包郵。阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理七公表示，淘寶特價版將持續加大廠貨補貼力度，在消費者面前，沒有「真香」，只有「更香」。

市場人士分析，淘寶特價版此舉是在對抗拼多多。 10 月 10 日是拼多多的店慶日，其曾在去年舉辦過一元真香節。今次「1元更香體驗店」搶在9日推出，搶灘味更濃。

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編輯：吳敏芳