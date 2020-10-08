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【阿里巴巴股價】平過100 Yen店　淘寶特價版上海推1元實體店

即市財經 13:28 2020/10/08

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據悉，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計畫」的一部分。

阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶特價版將於明日（9日）在上海推出首家「1元更香體驗店」。根據官方介紹，該店將精選來自120萬產業帶商家的貨品，以全場1元的價格出售。淘寶特價版的「1元更香體驗店」比日本的「100Yen店」及本港的「12蚊店」定價更低，到底有甚麼買？

「1元更香節」特價貨品

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有興趣消費者不妨參考淘寶特價版的「1元更香節」。淘寶特價版上月下旬宣布，將聯合平台百萬工廠推出一元更香節。10月10日起，超過1億件廠貨全部1元包郵。阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理七公表示，淘寶特價版將持續加大廠貨補貼力度，在消費者面前，沒有「真香」，只有「更香」。

據悉，「1元店」是淘寶特價版聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計畫」的一部分，亦有消息指淘寶特價版計畫3年內在全國開業至少1000家「1元店」。

市場人士分析，淘寶特價版此舉是在對抗拼多多。10月10日是拼多多的店慶日，其曾在去年舉辦過一元真香節。今次「1元更香體驗店」搶在9日推出，搶灘味更濃。

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編輯：吳敏芳

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