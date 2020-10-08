【市場展望】渣打梁振輝﹕第四季股市將更波動　內地非必須消費股看俏

▲ 香港財富管理投資策略主管梁振輝預料第四季開局後，股市將會有更多波動。

渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，第四季仍然受到許多不確定因素影響，例如美國大選、中美關係和疫情反彈，預料第四季開局後，股市將會有更大波動。由於美元持續走弱，梁振輝看好亞洲股票，特別是中國A股和H股。

梁振輝表示，內地經濟復甦，在十一黃金周中，內地消費數字增加，預期非必須消費股可有望受惠。

美國大選後股市波動未必可平息 科技行業結構增長勝政治風險

美國快將舉行總統大選，梁振輝認為大選後股市波動未必可平息，因美國目前尚有許多法律爭議未解決，例如司法部對Google 提起反壟斷訴訟和美國眾議院司法委員會反壟斷小組近日針對「FAAG」科技四巨頭建議分拆其業務等問題。

不過他指出，美國國內政治局勢對於香港股市來說，只是次要因素。長遠來看，投資者應重點留意中美關係會否升溫。

被問到政治因素會否影響到科技股等相關版塊表現，他認為在短期內，目前無法排除中資科技股需面對政治干預等影響，但以長遠角度來看，新冠肺炎加速網上消費、雲端服務等科技業務發展，長期仍看好科技股在未來比其他版塊出現更強增長。

受低息大環境影響，他預料金融股將繼續受壓，美股盈利反彈未必在第四季出現，但他認為在未來12月內仍有增長空間。

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編輯﹕賴奕羚