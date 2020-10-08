【SOGO】崇光百貨租戶傳須承擔差餉及地租　利福：持續檢視開支和成本架構

▲ 利福發言人表示，集團一直致力提高與商戶的協作。

利福國際 （01212） 在本港持有兩間崇光百貨SOGO，據《蘋果日報》報道，SOGO上月起一改由業主利福承擔差餉及地租的政策，改由租戶承擔，以減低營運成本。利福發言人未有就租戶承擔差餉及地租回應，僅稱集團持續檢視開支和成本架構，以提升整體營運效益。

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利福發言人表示，集團一直致力提高與商戶的協作，面對近期的嚴峻經營環境，在商戶的支持，崇光百貨積極籌辦不同的推廣活動及提供購物禮遇，以增加人流，刺激消費，為商戶提供較佳的營商環境，共渡難關。

報道指，租戶承擔的差餉及地租收費按樓面面積計算，每月每平方呎收取47.7元，而尖沙咀分店則每平方呎收取4.8元。消息稱，有關新收費的安排只適用於今年9月開始新簽租約或續約的商戶，現有租約不受影響。

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利福上半年盈轉虧，錄得淨虧損2.27億元，收入亦大減55.2%至9.42億元，並取消派發中期股息。

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編輯：陳韻妍