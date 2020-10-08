  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SOGO】崇光百貨租戶傳須承擔差餉及地租　利福：持續檢視開支和成本架構

即市財經 13:20 2020/10/08

分享：

利福發言人表示，集團一直致力提高與商戶的協作。

利福國際 （01212） 在本港持有兩間崇光百貨SOGO，據《蘋果日報》報道，SOGO上月起一改由業主利福承擔差餉及地租的政策，改由租戶承擔，以減低營運成本。利福發言人未有就租戶承擔差餉及地租回應，僅稱集團持續檢視開支和成本架構，以提升整體營運效益。

包活斯Superdry再被追租，詳見【下一頁】

利福發言人表示，集團一直致力提高與商戶的協作，面對近期的嚴峻經營環境，在商戶的支持，崇光百貨積極籌辦不同的推廣活動及提供購物禮遇，以增加人流，刺激消費，為商戶提供較佳的營商環境，共渡難關。 

報道指，租戶承擔的差餉及地租收費按樓面面積計算，每月每平方呎收取47.7元，而尖沙咀分店則每平方呎收取4.8元。消息稱，有關新收費的安排只適用於今年9月開始新簽租約或續約的商戶，現有租約不受影響。

謝瑞麟料半年至少蝕4000萬元，詳見【下一頁】

利福上半年盈轉虧，錄得淨虧損2.27億元，收入亦大減55.2%至9.42億元，並取消派發中期股息。

相關文章：【零售寒冬】SOGO祟光母企中期盈轉虧 花旗、大和齊削目標價

相關文章：【零售寒冬】SOGO崇光母企半年蝕逾2億元不派息　銅鑼灣崇光收入挫49%

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 利福國際（01212） 崇光百貨 SOGO

上一篇文章

【澳門黃金周】澳門十一黃金周旅客挫86%　濠賭股全線跌（第三版）

下一篇文章

【疫情反彈】香港今增約17宗確診　收租股受壓、港視彈升近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【新股IPO】卓越商企服務6989孖展385億超購120倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989孖展385億超購120倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【美股期貨】美股期貨續上　道指期貨升近百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續上　道指期貨升近百點（不斷更新）