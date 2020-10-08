  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】

環球政治 14:34 2020/10/08

分享：

僅此一場的美國副總統候選人辯論落幕，共和黨彭斯和民主黨賀錦麗在辯論場上，除了就政見唇槍舌劍，在言語態度、身體言語方面也是一場攻防戰。美國女性時尚雜誌的身體語言專家沃德（Patti Wood）便嘗試點評二人在這方面的表現，形容賀錦麗的表達明顯佔優，彭斯全程過於平穩沉實，讓觀眾難以感受到他的情緒。

點擊圖片可觀看圖輯

【美國大選】副總統辯論 賀錦麗斥對華貿易戰失敗 職位不增反減【下一頁】

【美國大選】賀錦麗批華府抗疫失敗 彭斯促勿以人命玩政治【下一頁】

  • 微笑

不論賀錦麗抑或彭斯，在聽取對方發言時都曾經展露微笑，但其實都各有意思。

就賀錦麗而言，她嘗試以異常顯眼的微笑方式，來回應她認為的彭斯不實言論。這是藉此保持冷靜，而非發怒。

彭斯則在談及大法官提名時微笑，並且是他在今次辯論中罕有地提高聲線，相信他事前就此接受過媒體訓練。

  • 賀錦麗擰頭

在一次發言途中遭彭斯打斷，賀錦麗擰頭望向彭斯，說：「副總統先生，我正在說話。」（Mr Vice President, I'm speaking.）這句話意思跟拜登上次辯論的「請你可以閉嘴嗎，老兄？」（Will you please shut up, man?）但聽起來得體很多。

賀錦麗以穩定沉實的聲線說罷，還補上一個笑容，讓人看來猶似一個母親糾正孩子胡亂插話，令她頓時搶佔上風。

【美國大選】賀錦麗：美國輸掉中美貿易戰 彭斯：拜登從未打過【下一頁】

【美國大選】彭斯斥拜登加稅 賀錦麗強調會善用稅收【下一頁】

  • 彭斯姿態僵硬

彭斯在整個辯論過程除了幾個微笑，基本上沒有表達過任何情緒，聲線也是維持一貫狀態，跟一個在床邊說故事的人無甚分別，連坐姿沒有怎麼轉換過。

彭斯這種表現特色有可能令觀眾感到不自在，而且觀眾感受不到講者的情緒，便很可能也記不起他說過的話。

  • 語調

從身體語言專家角度，賀錦麗展現聲調無疑是較為優勝，特別是談及於敘利亞被挾持女子穆勒（Kayla Mueller）的母親時，她成功透過聲調表現出失落和悲傷。

彭斯在這方面明顯輸蝕，直到他談及示威搶掠時，才罕有地稍為提高了聲調，表達他對此的憤怒。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【美國大選】由經濟至中國 彭斯賀錦麗辯論精彩時刻重溫【下一頁】

【美國大選】彭斯避答特朗普會否和平交接 強調會勝選【下一頁】

【美國大選】彭斯左眼通紅引關注 專家指玻璃板防疫作用有限【下一頁】

【美國大選】蒼蠅停在彭斯白髮2分鐘 成網絡熱話（多圖）【下一頁】

【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」
今日
【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」
【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯
今日
【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯
【美國大選】蒼蠅停在彭斯白髮2分鐘 成網絡熱話（多圖）
今日
【美國大選】蒼蠅停在彭斯白髮2分鐘 成網絡熱話（多圖）
【美國大選】彭斯左眼通紅引關注 專家指玻璃板防疫作用有限
今日
【美國大選】彭斯左眼通紅引關注 專家指玻璃板防疫作用有限
【美國大選】彭斯避答特朗普會否和平交接 強調會勝選
今日
【美國大選】彭斯避答特朗普會否和平交接 強調會勝選
政治 選舉 總統大選 賀錦麗 彭斯 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診

下一篇文章

【特朗普確診】白宮保安負責人 被指9月已確診入院
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱
【新冠疫情】專家倡任年輕人中招建立群體免疫 僅保護老弱
【BNO移民】約翰遜擬推95%按揭 助年輕人首次置業
【BNO移民】約翰遜擬推95%按揭 助年輕人首次置業
【美國大選】通俄門所有調查文件解密 揭發是希拉莉選舉策略
【美國大選】通俄門所有調查文件解密 揭發是希拉莉選舉策略
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月08日 時間14:00）