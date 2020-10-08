【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】

僅此一場的美國副總統候選人辯論落幕，共和黨彭斯和民主黨賀錦麗在辯論場上，除了就政見唇槍舌劍，在言語態度、身體言語方面也是一場攻防戰。美國女性時尚雜誌的身體語言專家沃德（Patti Wood）便嘗試點評二人在這方面的表現，形容賀錦麗的表達明顯佔優，彭斯全程過於平穩沉實，讓觀眾難以感受到他的情緒。

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微笑

不論賀錦麗抑或彭斯，在聽取對方發言時都曾經展露微笑，但其實都各有意思。

就賀錦麗而言，她嘗試以異常顯眼的微笑方式，來回應她認為的彭斯不實言論。這是藉此保持冷靜，而非發怒。

彭斯則在談及大法官提名時微笑，並且是他在今次辯論中罕有地提高聲線，相信他事前就此接受過媒體訓練。

賀錦麗擰頭

在一次發言途中遭彭斯打斷，賀錦麗擰頭望向彭斯，說：「副總統先生，我正在說話。」（Mr Vice President, I'm speaking.）這句話意思跟拜登上次辯論的「請你可以閉嘴嗎，老兄？」（Will you please shut up, man?）但聽起來得體很多。

賀錦麗以穩定沉實的聲線說罷，還補上一個笑容，讓人看來猶似一個母親糾正孩子胡亂插話，令她頓時搶佔上風。

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彭斯姿態僵硬

彭斯在整個辯論過程除了幾個微笑，基本上沒有表達過任何情緒，聲線也是維持一貫狀態，跟一個在床邊說故事的人無甚分別，連坐姿沒有怎麼轉換過。

彭斯這種表現特色有可能令觀眾感到不自在，而且觀眾感受不到講者的情緒，便很可能也記不起他說過的話。

語調

從身體語言專家角度，賀錦麗展現聲調無疑是較為優勝，特別是談及於敘利亞被挾持女子穆勒（Kayla Mueller）的母親時，她成功透過聲調表現出失落和悲傷。

彭斯在這方面明顯輸蝕，直到他談及示威搶掠時，才罕有地稍為提高了聲調，表達他對此的憤怒。

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責任編輯：陳啟賢