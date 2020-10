【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優

僅此一場的美國副總統候選人辯論落幕,共和黨彭斯和民主黨賀錦麗在辯論場上,除了就政見唇槍舌劍,在言語態度、身體言語方面也是一場攻防戰。美國女性時尚雜誌的身體語言專家沃德(Patti Wood)便嘗試點評二人在這方面的表現,形容賀錦麗的表達明顯佔優,彭斯全程過於平穩沉實,讓觀眾難以感受到他的情緒。

微笑

不論賀錦麗抑或彭斯,在聽取對方發言時都曾經展露微笑,但其實都各有意思。

就賀錦麗而言,她嘗試以異常顯眼的微笑方式,來回應她認為的彭斯不實言論。這是藉此保持冷靜,而非發怒。

彭斯則在談及大法官提名時微笑,並且是他在今次辯論中罕有地提高聲線,相信他事前就此接受過媒體訓練。

賀錦麗擰頭

在一次發言途中遭彭斯打斷,賀錦麗擰頭望向彭斯,說:「副總統先生,我正在說話。」(Mr Vice President, I'm speaking.)這句話意思跟拜登上次辯論的「請你可以閉嘴嗎,老兄?」(Will you please shut up, man?)但聽起來得體很多。

賀錦麗以穩定沉實的聲線說罷,還補上一個笑容,讓人看來猶似一個母親糾正孩子胡亂插話,令她頓時搶佔上風。

彭斯姿態僵硬

彭斯在整個辯論過程除了幾個微笑,基本上沒有表達過任何情緒,聲線也是維持一貫狀態,跟一個在床邊說故事的人無甚分別,連坐姿沒有怎麼轉換過。

彭斯這種表現特色有可能令觀眾感到不自在,而且觀眾感受不到講者的情緒,便很可能也記不起他說過的話。

語調

從身體語言專家角度,賀錦麗展現聲調無疑是較為優勝,特別是談及於敘利亞被挾持女子穆勒(Kayla Mueller)的母親時,她成功透過聲調表現出失落和悲傷。

彭斯在這方面明顯輸蝕,直到他談及示威搶掠時,才罕有地稍為提高了聲調,表達他對此的憤怒。

責任編輯:陳啟賢