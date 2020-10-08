▲ 【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」

確診感染新冠病毒的美國總統特朗普（Donald Trump）繼出院後，周三重返白宮橢圓形辦公室工作。他稱指自己感覺良好，形容染疫是上主的祝福（a blessing from God），希望所有美國人都能使用他所用的療法。

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特朗普上載片段，向外界報平安，稱今次感染新冠病毒，是上主的祝福，形容是「因禍得福」（blessing in disguise）。他稱自己主動要求服用美國藥廠Regeneron的藥物，結果療效非凡（incredible）。

特朗普所接受的是一種抗體雞尾酒療法，仍處於試驗階段，未獲監管部門批准廣泛使用。他揚言會設法批准緊急使用，讓所有美國人都能免費使用他所用的療法。

特朗普再次將疫情歸咎中國，公開威脅道，中國將為此付出代價。

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特朗普的精神看似不錯，特朗普的醫生表示，特朗普過去24小時都沒有病徵，呼吸率及血液含氧量等體徵都正常。惟特朗普的詳細健康狀況仍然是謎，醫生未透露他的肺部掃瞄詳情，以及是否仍在服用類固醇藥物地塞米松（dexamethasone）或退燒藥，以減輕病徵。

責任編輯：林建忠

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