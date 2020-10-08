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【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢

股樓投資 13:00 2020/10/08

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內地國慶長假期結束，今年十一黃金周內地出遊數字出現顯著復甦，但到訪澳門的旅客人數，卻未有如市場預期般強勁。澳門旅遊局公布，今年黃金周首6日訪澳旅客按年大跌86.6%，相關的濠賭股今日（8日）隨即捱沽，銀河娛樂（00027）早市跌超過2%，另一藍籌賭股金沙中國（01928）更急挫逾3%。

雖然內地上月23日起，恢復辦理到訪澳門的自由行簽證，但似乎無助挽救當地旅遊業復甦。澳門旅遊局指，黃金周首六日旅客總人數達12萬，按年大跌86.6%，當中內地旅客達11.2萬人次，按年下跌84.8%。

【港股分析】外圍因素有不確定性 大行睇恒指仍有望重返25000點，詳情請按見下頁

澳門特區行政長官賀一誠日前承認，澳門旅遊業復甦較預期慢。又指本港為澳門第二大旅客來源，一直希望對港恢復通關。但考慮到疫情風險，要待香港被國家列為低風險地區後，才會考慮恢復兩地人員正常往來。

旅客數字公布後，摩根大通亦隨即發表報告睇淡，認為澳門博彩業近期趨勢並不理想，該行對看好行業前景看法有所減弱，甚至對明年博彩業重拾正軌的憧憬也有所減少，指濠賭股目前風險與回報比率並不吸引。

該行將金沙中國、新濠國際（00200）、澳博（00880）、美高梅（02282）的投資評級由增持下調至「中性」，永利澳門（01128）更由增持大幅降至「減持」，僅銀河娛樂倖免於難，維持增持評級，但目標價亦由70元，下調10%至63元。金沙中國目標價亦由39元，大幅下調至33元。

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記者：葉志偉

 

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