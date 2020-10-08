【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯

▲ 美國CNN發布的民調指，近6成的受訪者認為賀錦麗的副總統候選人電視辯論表現較佳。

美國大選11月3日舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗舉行副總統候選人電視辯論，彭斯與賀錦麗的辯論表現勝負引起關注。美國有綫新聞網絡（CNN）發布的民調指，近6成受訪者認為賀錦麗的辯論表現較佳。

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CNN進行即時民調，訪問609名收看電視辯論的註冊選民。結果顯示有59％的人認為賀錦麗的表現較佳，有38％的人認為彭斯的表現較佳。辯論前的調查指，有61%的受訪者預期賀錦麗的表現取勝，而有36%的受訪者預期彭斯的表現取勝，與辯論後的結果大致相同。

即時民調也反映辯論有助提高選民對賀錦麗的支持度。辯論前約有56%的人對賀錦麗持正面看法，於辯論後升7個百分點至63%。至於對彭斯持正面看法的受訪者，於辯論前後都維持於41%。

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在長達90分鐘的副總統辯論期間，彭斯及賀錦麗也有發生曡聲辯論的情況。彭斯曾經打斷賀錦麗發言，令賀錦麗要出言阻止：「副總統，我正在發言。」（Mr Vice-President, I'm speaking.）另外，主持人指彭斯比賀錦麗擁有更多的回應時間，要求彭斯停止發言，彭斯卻未有理會並繼續發言。

白宮多人感染新冠肺炎，但賀錦麗及彭斯在這方面未有花費太多時閒辯論。有分析指出疫情應對方面是特朗普團隊的最大弱點，認為賀錦麗未有充分利用這點攻擊對手，使彭斯可順利繞過白宮爆疫這個話題。

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責任編輯：鄭錦玲