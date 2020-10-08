  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PS5開箱片】Sony官方開箱！近距離直擊PS5主機秘密【多圖】

科技 13:30 2020/10/08

分享：

Sony 今次甚至搶先其他電玩KOL、YouTuber，由鳳康宏親身現身說法，究竟其 PS5 主機內裡有何特別？

一眾電玩迷期待已久的Sony PlayStation 5（PS5）早前已開放預購就迅速售罄，Sony 日前再發布 PS5 的官方開箱片，讓玩家搶先兼近距離直擊 PS5 主機！該 PS5 開箱片由機械設計部門負責人鳳康宏（Yasuhiro Ootori）親自解析，PS5 巨大主機內裡的機械設計，讓玩家一窺 PS5 內部零件，包括 PS5 的散熱結構與硬體配置。

該開箱片示範，在移除底座之後，即可自行拆卸兩側的白色面板。在拆解後首先看到風扇、集塵區、可供擴充儲存空間的介面。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

其後再往內部分解，光碟機由金屬外殼和雙層避震墊包覆，可有效減少旋轉時的震動和噪音。

在體積方面，PS5主機就明顯比 PS4 大上許多，PS5「三圍」長、寬、高分別為 260mm X 104mm X 390mm。鳳康宏指PS5的運算能力有顯著提升，採用採用超高速 SSD，提供825GB容量與每秒5.5GB/s的讀取速度，而且也會更加安靜。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【PS5】Sony公布PS5售價　主機售3180起9月18日可預購

【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源

不過隨著官方是次「大工程」親自拆解後，看來就要等到 PS5 玩家們再手試玩遊戲陣容，再實測評價其表現如何。

【迎接PS5】Logitech推出電競賽車軚盤　售$3999

責任編輯：張寶燕

相關文章

PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
2020/09/24
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風
2020/09/18
【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風
【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
2020/08/21
【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
2020/06/12
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
PlayStation 遊戲平台 遊戲設置 開箱 Sony

下一篇文章

【AI即時翻譯】日本NHK網絡直播節目提供繁體中文字幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能
【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能
【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】
【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【每日焦點】華為發布智能新品港開賣日子、價錢　8成半港人批政府創科支援不足
【每日焦點】華為發布智能新品港開賣日子、價錢　8成半港人批政府創科支援不足
【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測