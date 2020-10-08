【PS5開箱片】Sony官方開箱！近距離直擊PS5主機秘密【多圖】

▲ Sony 今次甚至搶先其他電玩KOL、YouTuber，由鳳康宏親身現身說法，究竟其 PS5 主機內裡有何特別？

一眾電玩迷期待已久的Sony PlayStation 5（PS5）早前已開放預購就迅速售罄，Sony 日前再發布 PS5 的官方開箱片，讓玩家搶先兼近距離直擊 PS5 主機！該 PS5 開箱片由機械設計部門負責人鳳康宏（Yasuhiro Ootori）親自解析，PS5 巨大主機內裡的機械設計，讓玩家一窺 PS5 內部零件，包括 PS5 的散熱結構與硬體配置。

該開箱片示範，在移除底座之後，即可自行拆卸兩側的白色面板。在拆解後首先看到風扇、集塵區、可供擴充儲存空間的介面。

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其後再往內部分解，光碟機由金屬外殼和雙層避震墊包覆，可有效減少旋轉時的震動和噪音。

在體積方面，PS5主機就明顯比 PS4 大上許多，PS5「三圍」長、寬、高分別為 260mm X 104mm X 390mm。鳳康宏指PS5的運算能力有顯著提升，採用採用超高速 SSD，提供825GB容量與每秒5.5GB/s的讀取速度，而且也會更加安靜。

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不過隨著官方是次「大工程」親自拆解後，看來就要等到 PS5 玩家們再手試玩遊戲陣容，再實測評價其表現如何。

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責任編輯：張寶燕