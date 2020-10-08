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【高銀財困】高銀：非出售九龍灣高銀金融中心　交易無須接管人批准

即市財經 12:35 2020/10/08

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高銀金融國際中心於9月28日被接管人及經理人「保國武和馬肇明」委託放售。

高銀金融 （00530） 旗下九龍灣高銀金融國際中心的出售又有新進展，高銀金融指，集團在9月29日簽訂的臨時買賣協議，只是計劃轉讓成美及Goal Eagle兩間附屬公司的股權，並非出售該兩間公司全資擁有的公司賜譽股權或賜譽擁有的高銀金融國際中心股權。

公告又指，由於簽訂的協議，並不計劃出售賜譽股權及寫字樓物業擁有權，因此毋須獲賜譽接管人保國武（Borrelli）及馬肇明批准。

九龍灣高銀金融中心遭放售，估值120億元，詳見【下一頁】

高銀強調，上述協議目前有待法院批准，為完成協議的先決條件，詳情將適時披露。公司並不知悉任何委任物業顧問萊坊為寫字樓物業獨家銷售代理之事宜，亦無就建議進行交易委任萊坊。

高銀金融國際中心於9月28日被接管人及經理人「保國武和馬肇明」委託放售，並邀請投資者遞交意向書，截標日期為11月11日。其後高銀於9月30日稱，已就轉讓成美及Goal Eagle兩間附屬公司的股權簽訂臨約。

相關文章：【高銀財困】高銀金融國際中心早前遭債權人放售 高銀最新稱已賣出該物業

相關文章：【高銀財困】遭入稟追5225萬元欠款　高銀金融主席潘蘇通已還款

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 高銀金融（00530） 九龍灣 萊坊 高銀

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