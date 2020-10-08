【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店　推印花獎賞

「日日賺印花」 由即日起至10月28日，用戶於OK便利店消費滿HK$10即可獲得電子印花一個，每三個電子印花可兌換HK$5電子現金券一張，下次消費滿 HK$ 10 即可使用。推廣期內最多可換領三張合共總值HK$15的電子現金券。

「音樂印花賞」 由即日起至10月28日，用戶以WeChat Pay HK單筆消費滿HK$10亦可同時領取「音樂印花賞」電子印花一個，每三個電子印花可兌換14天JOOX VIP音樂服務2，盡享JOOX的強大音樂娛樂內容、包括超過3,000萬首歌曲、唱K功能以及各個獨家節目等。