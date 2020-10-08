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【消費優惠】WeChat Pay HK夥OK便利店　推印花獎賞

商業 12:28 2020/10/08

分享：

最近不少商戶都藉「儲印花換獎賞」吸客，WeChat Pay HK也不例外，聯乘OK便利店推出「全城狂賞」優惠，讓用戶一邊消費一邊賺獎賞。

【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折

優惠如下：

「日日賺印花」　　　　　 由即日起至10月28日，用戶於OK便利店消費滿HK$10即可獲得電子印花一個，每三個電子印花可兌換HK$5電子現金券一張，下次消費滿 HK$ 10 即可使用。推廣期內最多可換領三張合共總值HK$15的電子現金券。
「音樂印花賞」 由即日起至10月28日，用戶以WeChat Pay HK單筆消費滿HK$10亦可同時領取「音樂印花賞」電子印花一個，每三個電子印花可兌換14天JOOX VIP音樂服務2，盡享JOOX的強大音樂娛樂內容、包括超過3,000萬首歌曲、唱K功能以及各個獨家節目等。
「碼上齊狂賞」 由即日起至10月31日，WeChat Pay HK用戶更可用WeChat掃描「狂賞碼」並分享給朋友，當朋友領取後，雙方都可領取$5電子現金券。推廣期內每個用戶最多可分享5張，總共獲得HK$25電子現金券。

此外，合資格的WeChat Pay HK新用戶WeChat掃描「狂賞碼」可即時領取一張HK$20「迎新狂賞券」，於全港WeChat Pay HK合作商戶消費HK$30時使用—次，迎新推廣優惠期至10月31日。

【消費優惠】Mastercard獨家網購優惠　服飾美妝產品低至77折（內附品牌優惠碼）

責任編輯：蘇穎琪

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