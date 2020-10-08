【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成

▲ 雲頂新耀將於10月9日掛牌。

雲頂新耀 （新上市編號：01952） 今日公布招股結果，中籤比率僅錄2%，認購80手才穩獲一手，並於今午進行暗盤交易。投資界預料，雲頂新耀於暗盤早段有機會升至4成，建議有「貨」的投資者可以離場「食糊」，若股價升逾1成的水平，建議沒有「貨」的投資者買入。

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信誠證券聯席董事張智威認為，雲頂新耀的質素較嘉和生物 （06998） 好，料暗盤升幅最少有4成，他建議，若股價升幅1成至2成，投資者可以考慮買入。

不過他又指出，近期的新股例如嘉和生物、福祿 （02101） 及樂享互動 （06988） 於首日掛牌表現一般，認為今午雲頂新耀暗盤時，投資者有受到一定的沽壓。

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，暗盤早段有機會升至4成，投資者可以考慮先沽出一半，他又認為，雲頂新耀首掛升逾2成，投資者可以沽出另一部分獲利。

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記者：謝卓榮