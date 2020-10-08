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【美團股價】瑞信：國內遊復甦利美團　維持「跑贏大市」目標價看300元

即市財經 12:24 2020/10/08

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瑞信發布報告指出，內地國內遊復甦，有助美團的酒店業務。

美團 （03690） 受惠黃金周需求增加，加上憧憬染藍，美團近日股價造好。瑞信發布報告指出，內地國內遊復甦，有助美團的酒店業務，另外美團正採用一個非常有紀律的方法拓展新業務，相信將有助美團未來盈利增長動力，維持美團「跑贏大市」評級及300元目標價。美團中午收報265.8元，跌0.7%，盤中高見272.4元。

瑞信指出，根據該行調查數據，第三季行業GTV（整體交易額） 按年增長達30%；雖然餓了麼發起了新活動，但行業競爭及市佔率一直保持穩定。另一邊廂，美團在9月份因為外賣員安全問題進行調整後，外賣員成本及效率未見顯著改變。每外賣員的單位成本更錄得下跌，特別在低端城市。

瑞信又指，美團酒店業務主要為國內的低星級酒店，國內旅遊持續復甦應對美團的酒店業務有利。另外，根據美團研究部門數據，至6月，小型服務商家的活動水平已恢復到疫情前水平的80%，對美團店內和廣告收入產生正面影響。

瑞信續指，美團正採用一個非常有紀律的方法拓展新業務，如投資已有盈利的業務；以在不同城市以不同策略發展新鮮雜貨，以爭取更高的ROI（投資回報）， 相信將有助美團未來盈利增長動力。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 目標價 美團點評－W（03690）

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