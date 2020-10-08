【HONIA】滙豐、渣打完成新利率基準定價交叉掉期交易（第二版）

▲ 渣打完成首宗以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易。

倫敦銀行同業拆息（LIBOR）計價的產品明年底將退出市場，銀行業界正籌備過渡利率事宜，而香港市場完成首筆港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期，名義價值為港幣1億元，年期為1年。

今次交易由滙豐、渣打銀行及另一間金融機構參與，而滙豐擔任莊家。

滙豐：市場對HONIA定價衍生產品需求勢增

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，為推動市場發展，該行自去年起提升HONIA產品組合。今天完成的市場首筆HONIA及SOFR 交叉貨幣掉期，標誌香港衍生產品市場發展的另一重大里程。他預計，市場對基於HONIA定價的衍生產品的需求將會繼續增加。

渣打：交易為明年底利率過渡奠定良好基礎

渣打銀行公布，完成首宗以HONIA及SOFR定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，同時完成首宗以3個月香港銀行同業拆息及擔保隔夜融資利率定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易。

渣打指，隨着LIBOR計價的產品逐漸退出市場，這些交易成功進行，為明年底由美元倫敦銀行同業拆息過渡至擔保隔夜融資利率奠定良好基礎，並為市場參與者提供額外的對沖工具。

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑表示，渣打十分高興在香港的利率衍生產品市場上擔當領先的角色，協助市場過渡至新的利率基準（即港元HONIA和美元SOFR）。

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編輯：陳韻妍