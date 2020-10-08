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【網絡安全】Google Chrome手機版增密碼保護　iOS將可加上指紋臉部識別

科技 12:08 2020/10/08

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Google Chrome未來將為手機版用戶加強保護，結合傳統密碼與新的密碼管理技術，包括在改善iOS版的密碼填入功能，以及在Android版加入加強版的Safe Browsing。

面對網絡安全威脅不斷，Google Chrome瀏覽器近日再設法進一步保護用戶的資料安全，綜合外媒報道﹐Google Chrome未來將為手機版用戶加強保護，結合傳統密碼與新的密碼管理技術，包括在改善iOS版的密碼填入功能，以及在Android版加入加強版的Safe Browsing。

其中在改善 iOS 版的密碼填入方面，就整合了蘋果Face ID、Touch ID及密碼鎖定。未來在詢問用戶是否保存新帳戶、密碼時，還會提供多一層生物認證保護，令使用時更加流暢方便。

未來在詢問用戶是否保存新帳戶、密碼時，還會提供Face ID、Touch ID生物認證保護（Google圖片）

【敏感App】Google成立安全小組　抽出第三方高度敏感App漏洞

【在家工作】Google推一站式辦公平台　Google Workspace整合視像通訊與內容管理工具

Android 版獲得的加強版Safe Browsing，就是從桌面版本移植而來。該功能可以即時分析及阻擋惡意程式、釣魚行為的網頁及下載。同時在瀏覽嵌入了不安全元素的HTTPS 網頁時，亦將會有警告提示。

【智能家居】IKEA聯乘SONOS推智能喇叭　 最平僅售990元

責任編輯：張寶燕

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