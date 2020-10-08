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【渣打集團2888】為減省開支 渣打擬於阿聯酋裁員百人

股樓投資 12:28 2020/10/08

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外電消息指，渣打集團（02888）計劃在阿聯酋地區裁員逾百人，受影響的部門集中在其零售銀行和全球銀行部。渣打現價報37.55元，暫升約2%。

渣打發言人證實公司將會裁減職位，並會支付被裁員工的工資至年底，還會支付遣散費。

【美團點評3690】黃金周外送需求大增 美團股價四日累升逾一成  詳情請看[下一頁]

阿聯酋是渣打中東和非洲業務的最大市場，現時該行在阿聯酋擁有約1,700名員工。受累於石油價格暴跌，該地區在今年上半年經歷了艱難的時期，利潤大跌八成。

【港股追蹤】 具三大利好因素 世茂32元值低吸  詳情請看[下一頁]

較早前渣打亦指會在倫敦私人銀行財富管理部門裁員，以節流及提升生產力。渣打亦於明年起調整組織架構, 當中大中華及北亞業務，以及東盟及南亞業務，將會合併成新的亞洲地區業務, 此外，零售銀行、私人銀行及財富管理業務，將會合併成新業務「消費者、私人及企業銀行業務（CPBB）」。

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撰文 : 趙家盈

經濟 渣打集團（02888）

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