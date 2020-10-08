【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折

隨著疫情緩和，本港消費市道亦稍為好轉。永安百貨亦將於10月9日至26日舉行超級購物日，部份貨品更低至2折。

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除了部份貨品限時超抵優惠外， 亦有$1,000任選2款精選貨品、$500任選2款精選貨品、買1送1等優惠，網店及門店同步發售。

此外，門市亦有其他着數優惠：１）累積購物每滿$1,500，憑當日永安百貨發票即可獲贈$50永安現金優惠券乙張；２）憑券於10月9日至10月26日購物滿$300或以上，可作現金$50使用；３）凡購物滿$1,200或以上，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務；４）凡於永安百貨上環總店、彌敦道店或尖東店購物滿$300，可享泊車優惠；５）憑恒生信用卡即日單壹簽賬淨值滿指定金額，即可換領高達$250永安現金券。6）另憑恒生信用卡購買指定貨品，可獲額外95折。

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責任編輯：蘇穎琪