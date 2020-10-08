【美國大選】彭斯左眼通紅引關注 專家指玻璃板防疫作用有限

新型冠狀病毒疫情肆虐白宮，副總統彭斯（Mike Pence）避過一劫，暫時未受感染，得以如期參加副總統辯論。惟辯論場上與賀錦麗（Kamala Harris）舌戰的彭斯，被發現左眼通紅，外界關注是否健康出現問題。因應白宮疫情，辯論防疫安排加強，增設玻璃板分隔二人，惟專家指，新冠病毒可空氣傳染，玻璃板作用十分有限。

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彭斯左眼通紅的照片，在美國社交網站廣傳，引起關注。雖彭斯已在辯論前一日，即美國時間周二接受新冠病毒檢測，結果呈陰性，但眼睛通紅正是新冠病毒患者的病徵之一，引起網民一些聯想。

因應白宮疫情，多名特朗普幕僚染疫，副總統辯論會場的防疫措施有所加強，賀錦麗及彭斯的辯論講台距離，拉遠至12呎，並加設玻璃板隔開二人。

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據了解，賀錦麗及彭斯的最新病毒檢測結果都是陰性，但檢測有其限制，若身上病毒量低，或出現假陰性，不能100%排除中招可能。專家指，當已經隔開12呎，玻璃板的防疫作用便很有限。

馬里蘭大學（University of Maryland）環境與職業健康教授米爾頓（Donald Milton）指，隔板只能阻擋較大顆的飛沫，空氣中的懸浮微粒仍可輕易繞過玻璃板，甚至在圍板後的氣流中積累，情況更加危險。

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責任編輯：林建忠

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