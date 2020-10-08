【A股布局】A股周五復市　10月解禁股規模超2000億

國內「十一」假期快結束，A股將於周五（9日）復市，基於外圍股市的表現，股民預計A股「開門紅」的機會不低。

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歷史數據也顯示，A股在國慶假期後，迎來「開門紅」的次數較多，其中節後5個交易日和10個交易日的上漲機率超過55%。

不過，始終10月還有眾多不明朗的因素，例如美國大選、全球疫情反彈、英國脫歐等。A股方面，10月也有115隻股份面臨解禁，市值合計達2,273.5億元（人民幣，下同），若股東宣布減持，多少會為市場增添沽壓。

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行業分布來看，醫藥生物、計算機、化工和機械設備行業均有超過10家公司的股份面臨解禁，市值合計302.2億元。金融行業只有5隻股份解禁，但市值不輕，合計高達403.9億元。

其中，渝農商行（滬：601077）的解禁市值達226.7億元，為10月解禁市值最高的公司。其次是財通證券（滬：601108）解禁市值亦達169.1億元。

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記者：林衛