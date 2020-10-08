  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】A股周五復市　10月解禁股規模超2000億

股樓投資 11:33 2020/10/08

分享：

國內「十一」假期快結束，A股將於周五（9日）復市，基於外圍股市的表現，股民預計A股「開門紅」的機會不低。

【宏觀中國】金融數據預測　9月新增社融規模續破3萬億，詳情請按【見下頁

歷史數據也顯示，A股在國慶假期後，迎來「開門紅」的次數較多，其中節後5個交易日和10個交易日的上漲機率超過55%。

不過，始終10月還有眾多不明朗的因素，例如美國大選、全球疫情反彈、英國脫歐等。A股方面，10月也有115隻股份面臨解禁，市值合計達2,273.5億元（人民幣，下同），若股東宣布減持，多少會為市場增添沽壓。

【買樓理財】大角咀工廈擬月內賣　入場費70萬起　最細約100呎，詳情請按【見下頁

行業分布來看，醫藥生物、計算機、化工和機械設備行業均有超過10家公司的股份面臨解禁，市值合計302.2億元。金融行業只有5隻股份解禁，但市值不輕，合計高達403.9億元。

其中，渝農商行（滬：601077）的解禁市值達226.7億元，為10月解禁市值最高的公司。其次是財通證券（滬：601108）解禁市值亦達169.1億元。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

行業 渝農商行（滬：601077） 財通證券（滬：601108） A股

下一篇文章

【存款守護者】存保會主席：經濟不明朗　維持公眾對銀行體系信心　新宣傳片推廣存款有保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！