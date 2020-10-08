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【小米股價】小米跌4%　郭明錤：華為若拆售榮耀手機　小米衝擊最大（第二版）

即市財經 17:05 2020/10/08

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郭明錤指，假如華為落實分拆榮耀手機，對小米集團的衝擊將最大。

華為自受到美國禁令影響後，智能手機付運量增幅明顯不及其他中資品牌，市場佔有率持續下降。天風證券分析師郭明錤認為，華為有可能出售榮耀手機業務，這對榮耀品牌、供貨商與中國電子業將是多贏局面，但假如華為落實分拆榮耀手機，對小米集團 （01810） 的衝擊將最大。小米股價午後跌幅加大，收報20.85元，跌4%。

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郭明錤指，若華為分拆或出售榮耀手機，榮耀手機的則採購零部件不受美國的華為禁令限制，有助榮耀手機業務與供貨商增長，同時華為可保有榮耀品牌並有助於中國電子業自主可控。

現時在華為體系下，榮耀目前僅被定位於中低端機型，郭明錤相信，若榮耀與華為獨立，則可發展高端機型，有助於延續其品牌優勢並提升市佔率。

大摩料iPhone兩成升級需求來自中國，可見【下一頁】

美國對華為實施禁令後，市場預期Oppo、Vivo與小米的市場佔有率將會提升，但若榮耀手機業務能自華為獨立，基於榮耀手機與小米手機的均價相近，兩者均為約1000至1500元人民幣，故小米手機市佔率的提升將最明顯低於市場預期。

若榮耀手機業務自華為獨立後，相信榮耀能透過適當的營銷維持中國使用者對榮耀品牌的認同，故Oppo與Vivo的市佔率提升亦可能會低於市場預期。

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編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 分拆 中國 美國 Vivo 小米 華為 Oppo

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