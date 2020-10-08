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【副總統辯論】彭斯稱拜登為「中國啦啦隊」　賀錦麗避談對華政策

環球政經 12:22 2020/10/08

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周三（7日）美國舉行唯一一場副總統辯論，其中中國問題成為辯論焦點，在任副總統彭斯（Mike Pence）指中國要為新冠疫情負責，並指特朗普（Donald Trump）及時禁止來自中國旅客入境，他批評拜登（Joe Biden）過去只為打國打氣，是「中共啦啦隊」。

民主黨副總統候選人賀錦麗（Karmala Harris）反駁，特朗普的對華立場令美國失去人命、就業和國際地位，他指貿易戰是一場失敗的戰爭，令美國失去就業職位，並使消費者買貴貨。她又引述皮尤研究所最新研究，指在很多美國傳統盟友中，尊敬中國國家主席習近平的比例高於特朗普，但她未有闡述拜登當選後的對華政策。

在副總統辯論期間，特朗普在Twitter發帖文指彭斯做得很好，又形容賀錦麗是「出醜機器」（gaffe machine）。

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撰文 : 林展鋒

貿易戰 特朗普 習近平 賀錦麗 彭斯 拜登 貿易 民主黨 中國共產黨 中國

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