【美國大選】彭斯避答特朗普會否和平交接 強調會勝選

▲ 彭斯於副總統辯論期間未有承諾會和平交接,僅表明特朗普將會再次當選。

美國大選11月3日舉行,共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗舉行副總統候選人電視辯論。美國總統特朗普過往曾拒絕承諾一旦敗選,將和平移交權力。彭斯於辯論期間也未有承諾會和平交接,僅表明特朗普將會再次當選。

特朗普上月底被問及,一旦在美國大選落敗會否和平移交權力時,迴避作出承諾,僅回應指「看著瞧」(we'll have to see what happens)。

主持人蘇珊佩奇(Susan Page)詢問彭斯,如果拜登和賀錦麗在大選獲勝,特朗普與他將會如何確保和平移交權力。彭斯未有作出相關承諾,而是重申有信心共和黨可於今屆大選再次獲勝。

他表示特朗普會順利連任:

總統特朗普發起了一場來自各行各業美國人的運動,而且我完全相信美國人於這次大選中,也會像2016年一樣取得歷史性勝利。

彭斯批評民主黨人試圖「竊取選舉」(steal the election),更聲稱民主黨人曾試圖推翻上屆大選的結果。他強調如這次選舉是自由及公正,他對選情有信心,更深信特朗普將再次當選及獲得四年的總統任期。

至於賀錦麗則表示,她和拜登已建立了涵蓋共和黨人的聯盟,包括獲得美國前國務卿鮑威爾( Colin Powell )及共和黨已故參議員 麥凱恩(John McCain)遺孀辛迪(Cindy McCain)支持 。

賀錦麗強調拜登競選團隊相信美國人民及民主,指選民在未來27天内有能力作出決定,影響美國未來四年的發展方向,敦促選民投票。

責任編輯:鄭錦玲