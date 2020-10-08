【美國大選】由經濟至中國 彭斯賀錦麗辯論精彩時刻重溫

美國大選11月3日舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗舉行副總統候選人電視辯論結束。兩人就廣泛議題激辯，包括新冠肺炎疫情、氣侯變化、貿易、就業、美國與中國及俄羅斯的關係。雖然兩人多次插話，但情況未如上周的首場總統辯論混亂。

副總統辯論 賀錦麗斥對華貿易戰失敗 職位不增反減【下一頁】

彭斯斥拜登加稅 賀錦麗強調會善用稅收【下一頁】

疫情成為辯論中心主題

美國超過21萬人死於新冠肺炎，今場辯論主持、《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯佩奇（Susan Page）問到，拜登政府將採取什麼措施對抗疫情。

賀錦麗強調美國的死亡人數，並抨擊白宮沒有在疫情爆發初期採取行動。她說：

「他們（特朗普政府）知道發生什麼事，但沒有告訴你......他們知道，他們掩蓋了。」

彭斯為特朗普政府辯護，指拜登政府在相同情況下的表現不會更好。他說：

「我們國家今年經歷了非常艱難的時期，但我希望美國人民從一開始就知道，特朗普將美國人民的健康放在首位。」

賀錦麗批華府抗疫失敗 彭斯促勿以人命玩政治【下一頁】

中美角力

賀錦麗指對華貿易戰失敗，美國反而失去大量職位，農夫破產。她稱特朗普任內，美國失去更多職位，現在大批美國人連下月個租金也交不起，國民經濟陷災難。

惟這說法誤導觀眾，美國在特朗普領導下增加了製造業職位，但其間因疫情而失去職位。

彭斯反指拜登從政多年，從未處理中國問題，令美國失去職位成千上萬。彭斯斥中國暪疫，直至2月中才公開詳情，幸得特朗普力挽狂瀾。

賀錦麗：美國輸掉中美貿易戰 彭斯：拜登從未打過【下一頁】

彭斯談中國 外媒駐京記者：電視信號異常【下一頁】

特朗普及拜登的健康

佩奇問彭斯和賀錦麗，外界對74歲特朗普和77歲拜登的年齡及健康感到擔憂。兩位副總統候選人均未直接回應。

拜登的高齡成為特朗普競選團隊的主要攻擊路線。與此同時，特朗普早前確診新冠肺炎，周一（5日）已出院，目前在白宮接受治療。

延續特朗普與拜登的疊聲辯論

賀錦麗質疑特朗普對美軍態度惡劣，彭斯拒絕繼續回應。較早前，有報道稱，俄羅斯懸賞阿富汗激進分子，以殺害美軍。賀錦麗稱，她會追究俄羅斯的責任。

佩奇要求彭斯正面回應，並給他15秒的時間時，彭斯反要求更多時間。他表示，針對特朗普誹謗美軍的言論「是荒謬的」。

佩奇插話指出，彭斯已比賀錦麗擁有更多的回應時間，要求他停止發言，但彭斯沒有理會，繼續發言。

有論者稱，佩奇本可採取更多措施，阻止彭斯在用完發言時間後繼續發言，但她沒有這樣做；有人建議，應給賀錦麗更多發言時間作保償。

特朗普抱恙仍稱會出席辯論 惟拜登拒奉陪【下一頁】

責任編輯：鄧燕君