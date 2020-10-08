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【存款守護者】存保會主席：經濟不明朗　維持公眾對銀行體系信心　新宣傳片推廣存款有保障

理財智慧 11:20 2020/10/08

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過去一年，歷經政治運動、中美世紀角力，不時傳出一些金融體系的負面消息。香港存款保障委員會（簡稱「存保會」）主席許敬文表示，過去一年香港面對前所未見的挑戰，在經濟環境不明朗、虛假消息容易流傳的情況下，市民對銀行存款的安全更為重視，而存保會作為「存款守護者」的角色極為重要，可協助維持公眾對香港銀行體系的信心。存保會今天推出全新電視宣傳片，透過生動有趣的3D動畫故事，向廣大市民推廣存款有保障的訊息。

動畫宣傳片講述兩位主角「阿存」和「阿保」兩位好拍檔「拍住上」的歷奇故事，一起經歷不少歡樂時光，但偶爾遇上挑戰，「阿保」時刻都與「阿存」並肩面對。「阿存」代表銀行存款，而「阿保」就象徵存保計劃，代表無論環境順逆，無時無刻都守護着市民的銀行存款，提供法定保障，人人存得安心。 

存保會全新3D動畫電視宣傳：

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事實上，宣傳片的兩位主角「阿存」和「阿保」，多年以來一直在存保會的社交媒體上推廣香港存款保障計劃、鼓勵儲蓄和精明消費的訊息。香港存款保障委員會主席許敬文表示，過去一年，香港面對前所未見的挑戰。在經濟環境不明朗、虛假消息容易流傳的情況下，市民對銀行存款的安全更為重視，而存保會作為「存款守護者」的角色極為重要，可協助維持公眾對香港銀行體系的信心。「為此，我們銳意加強宣傳及社區教育工作，以增加市民對存保計劃的認知、了解及信任度。」 

許敬文指出，據最新的意見調查顯示，公眾對存保計劃的認知程度維持於78%的高水平，反映了存保會宣傳工作的成效。「新一輯的電視宣傳片傳遞『存』與『保』的密切關係——『有存款，就有保障』，以淺白易明的手法，帶出無論任何環境下，我們都會堅定守護市民的銀行存款。透過新一輪的宣傳推廣計劃，我們更希望公眾對存保計劃的了解和信心能進一步提升，真正做到『人人存得安心』的目標。」 

 

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責任編輯：葉卓偉

經濟 香港存款保障委員會 金融 儲蓄

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