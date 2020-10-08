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【宏觀中國】金融數據預測　9月新增社融規模續破3萬億

股樓投資 10:59 2020/10/08

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8月新增社會融資規模按月倍增，超出市場預期。根據券商預估，即將公布的9月新增社融規模，有望突破3萬億元（人民幣，下同），但會低於8月的3.58萬億元。

【買樓理財】大角咀工廈擬月內賣　入場費70萬起　最細約100呎，詳情請按【見下頁

東吳證券、興業研究估計，9月新增社融規模為3.2萬億元，社融增速為13.5%。綜合分析，股權和企業債融資環比雙雙回落，但較去年同期並未出現明顯收縮的情況；國債和地方債淨融資合計達到9,300億元，按年增加超過5,000億元。

至於貨幣供應，券商預期9月廣義貨幣供應（M2）將會延續8月跌勢，8月數字為10.4%。交行金融中心指，年內M2增速的高位已見，9月增速將維持在10.3%。

【疫市現象】甲廈第三季空置面積升至近21年高位 世邦魏理仕預言:整體空置率年底將升穿一成，詳情請按【見下頁

興業研究預計，受房地產調控收緊的影響，9月樓市降溫，商品房銷售按年增速放緩，可能使居民存款向企業存款的轉化變慢，帶動M1按年微跌至7.9%，而M2因貸款增速或較8月小幅放緩，令M2增速回落至10.3%。

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記者：林衛

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