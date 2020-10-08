  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險優惠】藍十字新運動保險　保障期可短至1天　每周首500客戶1元體驗3天保障

理財智慧 10:52 2020/10/08

分享：

香港人向來熱愛運動，隨着疫情稍緩，越來越多人重新開始運動。藍十字保險推出新「智Fit」運動保險，涵蓋逾30種運動及比賽，包括多種球類運動、田徑、瑜伽、健身、踏單車及馬拉松等；並涵蓋因未知的先天性心臟病引致猝死、意外醫療費用（涵蓋住院及門診）、個人責任（第三者責任）及個人運動器材損壞保障。即日起至2020年11月3日，每星期首500名客戶憑優惠碼可以1港元體驗3天保障，享有個人意外保障高達25萬港元。

計劃為年齡介乎10歲至65歲的人士而設，為運動愛好者、業餘教練、學生，以至職業運動員，提供運動保障。保障期可短至1天，透過網上或Blue Cross HK App投保，保障即時生效。由即日起至2020年11月3日，每星期首500名客戶以優惠碼「SPORTS」即可以HK$1體驗3天保障（適用於「智Fit」運動保險基本計劃3天保障期），享有個人意外保障高達25萬港元。

「智Fit」運動保險涵蓋超過30種運動，包括休閒運動、進行訓練，還是比賽均獲保障。除個人意外，亦保障運動期間發生的傷病，如因未知的先天性心臟病引致猝死、連同其他保障項目如運動性中暑、昏迷、心臟驟停、韌帶撕裂或肌腱斷裂、骨折、關節移位／脫臼等，提供達50萬港元每年最高賠償額，意外賠償次數不限。

計劃設有基本、優選及全年3個級別選擇，保障期可短至1天或3天，適合參加學界運動會或野外定向等活動；優選計劃提供120天保障期，適合有計劃的短期運動訓練及比賽。投保全年計劃可獲伸延保障至在香港以外舉辦的「受保運動」比賽，客戶可享個人責任保障達200萬港元、個人運動器材損壞保障1萬港元及意外醫療費用保障，如門診、針灸、跌打及物理治療等，應付傷勢較輕的運動意外受傷而導致的醫療開支。於續保時亦可獲享高達15%無索償折扣。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

治療 運動 藍十字 運動

上一篇文章

【宏觀中國】金融數據預測　9月新增社融規模續破3萬億

下一篇文章

【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！