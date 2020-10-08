【保險優惠】藍十字新運動保險　保障期可短至1天　每周首500客戶1元體驗3天保障

香港人向來熱愛運動，隨着疫情稍緩，越來越多人重新開始運動。藍十字保險推出新「智Fit」運動保險，涵蓋逾30種運動及比賽，包括多種球類運動、田徑、瑜伽、健身、踏單車及馬拉松等；並涵蓋因未知的先天性心臟病引致猝死、意外醫療費用（涵蓋住院及門診）、個人責任（第三者責任）及個人運動器材損壞保障。即日起至2020年11月3日，每星期首500名客戶憑優惠碼可以1港元體驗3天保障，享有個人意外保障高達25萬港元。

計劃為年齡介乎10歲至65歲的人士而設，為運動愛好者、業餘教練、學生，以至職業運動員，提供運動保障。保障期可短至1天，透過網上或Blue Cross HK App投保，保障即時生效。由即日起至2020年11月3日，每星期首500名客戶以優惠碼「SPORTS」即可以HK$1體驗3天保障（適用於「智Fit」運動保險基本計劃3天保障期），享有個人意外保障高達25萬港元。

「智Fit」運動保險涵蓋超過30種運動，包括休閒運動、進行訓練，還是比賽均獲保障。除個人意外，亦保障運動期間發生的傷病，如因未知的先天性心臟病引致猝死、連同其他保障項目如運動性中暑、昏迷、心臟驟停、韌帶撕裂或肌腱斷裂、骨折、關節移位／脫臼等，提供達50萬港元每年最高賠償額，意外賠償次數不限。

計劃設有基本、優選及全年3個級別選擇，保障期可短至1天或3天，適合參加學界運動會或野外定向等活動；優選計劃提供120天保障期，適合有計劃的短期運動訓練及比賽。投保全年計劃可獲伸延保障至在香港以外舉辦的「受保運動」比賽，客戶可享個人責任保障達200萬港元、個人運動器材損壞保障1萬港元及意外醫療費用保障，如門診、針灸、跌打及物理治療等，應付傷勢較輕的運動意外受傷而導致的醫療開支。於續保時亦可獲享高達15%無索償折扣。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉