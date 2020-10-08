【華為禁令】華為面對打壓　郭明錤預測：或要出售榮耀手機業務

▲ 天風國際分析師郭明錤最新預測，指出華為有可能是出售榮耀手機業務，讓業務持續發展。（法新社資料圖片）

中國電訊設備巨頭華為在面對美國政府連串打壓，仍在尋求出路之際，天風國際分析師郭明錤最新預測，指出華為有可能是出售旗下榮耀（Honor）手機業務，讓手機業務持續發展。

郭明錤最新發布研究報告，對華為面對美國禁令對策進行預測與潛在影響分析。郭明錤團隊認為，若榮耀品牌能夠從華為獨立出來，採購零組件將可不受美國的華為禁令限制。

與此同時，原本定位中低端機型的榮耀在獨立之後，還可以發展高端機款，成為未來業務的關鍵。分析指，在適當的營銷下繼續維持中國使用者對榮耀品牌的認同，並穩定市佔率。

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不過另綜合中國媒體最近報道指，華為目前的業務重心可能會轉而放在筆電上，雖然出貨量與手機不能相比，惟該業務受禁令影響不大，有望成為華為將業務延續的新關鍵。據傳華為內部已訂下新的銷售策略，今年目標預估將達 600 萬部，營收規模上看百億美元，且明年將會發力持續擴大。

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責任編輯：張寶燕