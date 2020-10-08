【限聚令】袁國勇料確診個案持續增加　籲公眾提早戒備

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇出席電台節目時表示，以現時的疫情趨勢，預期冠型肺炎個案會繼續增加，情況令人擔心。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，本地源頭未明的新冠肺炎確診個案趨升， 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，以現時的疫情趨勢，預期冠型肺炎個案會繼續增加，情況令人擔心。他呼籲公眾要提早進入嚴密戒備狀態，斬斷社區隱性傳播鏈。

袁國勇在一個電台節目表示，目前全港多個人口密集地區都有個案，加上出現在酒吧、藥房、學校及殘疾人士院舍，情況令人憂慮，即使重回最嚴厲的防控措施，每天確診數字仍然會維持雙位數，之後才回落。他警告病毒在秋涼生存時間長，如果控制措施做得不好，下一波疫情會較第三波嚴重很多，呼籲公眾要提早進入嚴密戒備狀態，斬斷社區隱性傳播鏈。

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袁國勇指出，不少防疫措施在國慶假期前已放寬，市民又出現抗疫疲勞，疫情出現反彈。當局正商討一旦出現群組爆發，要求院舍或相關大廈進行強制檢疫的範圍。

他建議，政府增加派發樣本樽地點，以及加強宣傳，呼籲市民記錄曾乘坐的交通工具車牌，以及光顧過的食肆等，以便有需要時加快追蹤。

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編輯：吳敏芳