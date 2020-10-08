【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘

摩根大通發表的研究報告，首予新創建集團(00659) 「增持」評級，目標價8元，故昨日收市價有近三成的潛在上升空間。

新創建由新世界發展(00017) 持有逾六成股權，而其核心業務包括收費道路、飛機租賃、建議及保險等。該行表示其股價自2019年9月以來已累跌約五成，而2019財年每股派息亦有削減，但管理層現時估計派息將穩定或漸進，該行認為市場或忽略了相關因素，加上集團業務有穩定現金流，估計每股派息最少達0.58元，預期公司今年股息率可高達10厘，並將成股價上升的重要催化劑。

摩通重申，估計公司2021財年股息率將是同業中最高，或高達9.6%，較美國10年債息高900個基點，加上其自由現金流亦為公司提供足夠緩衝維持派息。



估值上，摩通估計新創建的組合估值達270億元，抵銷其250億元債務有餘，而公司現時市值240億元反映投資者僅估計富通保險方面的公平價值，而公路及建築等業務未完全反映在股價上，飛機方面的業務更是未有計及。

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