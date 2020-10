美國大選11月3日舉行,共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗舉行副總統候選人電視辯論。有外媒駐北京通訊員於社交媒體發文,指彭斯於辯論期間談及中國時,他發現電視信號出現異常,無法觀看直播。

加拿大環球郵報 (The Globe and Mail)駐北京通訊員范德克利普(Nathan VanderKlippe)透過電視觀看電視辯論,於社交媒體Twitter上載一張相片。相片可見一部電視的畫面上顯示「信號異常,馬上回來」(No Signal, Please Stand By)的字樣。

范德克利普聲稱他懷疑辯論遭到審查,他表示當賀錦麗再次發言時,電視信號似乎再次恢復正常,順利返回電視直播畫面。

責任編輯:鄭錦玲