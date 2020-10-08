【三星電子】三星預測第三季盈利增長升58%　新手機Note 20、Galaxy Z Fold 2銷情帶動

▲ 華為禁令下，三星可能會趁機擴大市場佔有率。

三星電子（005930-KR）今日（8日）發出盈利指引，預測第三季盈利增長升58%，經營收營淨額為12.3萬億韓圜 （約824億港元），合併銷售總額66萬億韓圜 （約4415億港元），比往年上升約6.5%。

三星電子2020財年經營利潤一直上升，4月至6月的經營收營淨額為8.1萬億韓圜 （約541億港元），升23%。有分析師指，三星在9月份發表新手機如Note 20、Galaxy Z Fold 2，其手機業務推動第三季度盈利大幅上漲。

此外，美國近月加大對華為制裁，三星與LG Display 受9月中生效的制裁令影響，不再供應高階智能手機面版給華為，打撃華為的手機業務。分析認為，在華為禁令下，三星可能會趁機擴大市場佔有率。

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編輯﹕賴奕羚