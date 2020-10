【美國大選】賀錦麗批華府抗疫失敗 彭斯促勿以人命玩政治

美國大選11月3日舉行,共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗舉行副總統候選人電視辯論,彭斯和賀錦麗聚焦新冠肺炎疫情。賀錦麗批評美國總統特朗普的抗疫政策,形容美國人民「見證了美國史上任何一任總統執政的最大失敗。」(The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.)彭斯促請賀錦麗,「不要以人命玩政治」。

新冠肺炎於美國造成超過21萬人死亡,賀錦麗形容死亡數字驚人,抨擊白宮於新冠肺炎疫情初期未有即時採取行動。賀錦麗又批評白宮「隱瞞疫情」(covered it up),知道疫情的嚴重性卻未有知會公眾。

賀錦麗指出新冠肺炎於美國爆發初期,特朗普曾接受著名記者伍德沃德(Bob Woodward)的訪問,指特朗普當時表示想淡化疫情,嘗試將疫情的嚴重性減至最低。賀錦麗更表示,特朗普政府執政無能,導致美國民眾不得不作出大量犧牲(had to sacrifice far too much)。

在新冠肺炎疫苗方面,賀錦麗重申如特朗普呼籲美國人接種疫苗,她不會信任特朗普。她強調新冠疫苗應由醫學專家證實可靠有效,如福西(Anthony Fauci)等專家證實可靠及呼籲民眾接種,她絕對會信任,甚至願意成為首個接種疫苗的人。

彭斯則駁斥賀錦麗的説法,指賀錦麗不斷削弱公眾的新冠疫苗的信心,是不可接受的行為。

責任編輯:鄭錦玲