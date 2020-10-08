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【美國大選】賀錦麗批特朗普政府抗疫失敗 令21萬人死

環球政治 09:35 2020/10/08

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美國大選11月3日舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗周三晚上（香港時間周四早上9時）舉行副總統候選人電視辯論，彭斯和賀錦麗聚焦新冠肺炎疫情。賀錦麗批評美國總統特朗普的抗疫政策，形容美國人民「見證了美國史上任何一任總統執政的最大失敗。」（The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.）

新冠肺炎於美國造成超過21萬人死亡，賀錦麗形容死亡數字驚人，抨擊白宮於新冠肺炎疫情初期未有即時採取行動。賀錦麗又批評白宮「隱瞞疫情」（covered it up），知道疫情的嚴重性卻未有知會公眾。

賀錦麗指出新冠肺炎於美國爆發初期，特朗普曾接受著名記者伍德沃德（Bob Woodward）的訪問，指特朗普當時表示想淡化疫情，嘗試將疫情的嚴重性減至最低。賀錦麗更表示，特朗普政府執政無能，導致美國民眾不得不作出大量犧牲（had to sacrifice far too much）。

在新冠肺炎疫苗方面，賀錦麗重申如特朗普呼籲美國人接種疫苗，她不會信任特朗普。她強調新冠疫苗應由醫學專家證實可靠有效，如福西（Anthony Fauci）等專家證實可靠及呼籲民眾接種，她絕對會信任，甚至願意成為首個接種疫苗的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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