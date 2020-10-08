【大戶動向】挪威主權基金今年被提取金額料創歷史新高

▲ 挪威政府提取金額遠遠超過財富基金產生的現金流量。

挪威政府今年從其主權財富基金中提取的資金料創紀錄。挪威政府將在2021年繼續注入歷史性金額的刺激措施，以應對由新冠危機引發的「嚴重挫折」。挪威財政部周三表示，今年從主權基金提取的金額將飈升至3465億挪威克朗(約370億美元或2868億港元)，創歷史新高；明年的提取金額將達2730億挪威克朗。

挪威政府提取金額遠遠超過財富基金產生的現金流量，該基金上半年產生的現金流為1,310億挪威克朗。 於2019年，挪威主權基金的回報創紀錄，現金流達到2490億克朗。假設該基金今年的現金流不變，基金將需要清算價值約105億美元的資金資產以應付政府提款。該基金在8月份表示，已開始沽售債券，以應付提取。

財長Jan Tore Sanner在一個聲明中表示，新冠肺炎對挪威經濟中造成了自第二次世界大戰以來最嚴重的挫折。政府將竭儘所能確保挪威從這場危機中走出來，並防止年輕人負擔這筆費用。

挪威主權基金持有多隻中港股票，包括滙豐（00005）、友邦 （01299）、港交所（00388）、長和（00001）、新地（00016）、領展（00823）、煤氣 （00002）、長實地產（01113）太古（00019）等，對香港經濟命脈舉足輕重。

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責任編輯︰吳敏芳