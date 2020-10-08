【港股市況】恒生指數半日跌189點險守二萬四　蘋果發布會前手機設備股續熱炒（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，美國總統特朗普提出要盡快通過幫助航空業及中小企業的援助方案，道指升530點。恒指高開20點，開報24263點，早段隨即倒跌，大市一度跌逾200點，暫守24000關口及20天綫水平。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

焦點新聞︰

【螞蟻上市】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 無結論 惟騰訊ADR嚇一嚇

【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」 影響有幾大？IPO進程會否受阻？

即市走勢︰

【12：00】恒指中午收報24053點，跌189點。小米跌逾4%；比亞迪逆市升近半成。手機設備股造好，高偉電子破頂升近8%，丘鈦升逾4%。

【11：41】港股中午收市前跌約172點，報24070點。

【11：26】陽光能源 （00757） 升逾35%，破頂高見0.224元，成交1682萬元。

【11：18】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.1%，報288.6元。

【10：58】圓通速遞 （06123） 逆市飈升2成，高見6.38元。

【10：54】港股跌逾200點，下試24000點。恒生指數跌217點，報24024點。

【10：46】大市跌近200點，至24050點水平。

【10：44】小米 （01810） 跌幅擴大至近4.2%，低見20.65元。

【小米股價】郭明錤：若華為分拆或出售榮耀手機 小米衝擊最大

【10：35】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌1%；新地 （00016） 跌0.8%；新世界 （00017） 跌1%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌1.3%。

【強拍】新世界以底價近48億元 統一北角皇都戲院大廈業權

【10：22】港股跌逾100點，最新報24068點，跌174點，暫守24000點及20天綫（約24020點）之上。

【10：16】港視 （01137） 升逾7%，高見11.74元。港視日前公布9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%。

【HKTVmall】港視9月GMV按月回落11% 股價曾跌近一成後反彈（第二版）

【HKTVmall】HKTVmall電子錢包「HKTV Pay」登場 一文看清如何啟用HKTV Pay

【10：03】TCL電子 （01070） 升逾9%，破頂高見7.18元。早前公司曾宣布，公司董事會主席兼執行董事李東生及其配偶共現金行使附帶權利可認購346.14萬股公司普通股的購股權。

【10：01】比亞迪 （01211） 逆市造好，升逾5%，破頂高見128.4元。

【09：56】手機設備股向上，高偉電子 （01415） 升8%，破頂高見5.34元；丘鈦 （01478） 升逾4%，高見9.56元。另外，舜宇 （02382） 升1.4%；瑞聲 （02018） 升0.8%。

【09：53】小米 （01810） 跌逾2%。天風國際分析師郭明錤最新報告稱，為應對美國升級禁令，華為其中最有可能是出售榮耀手機業務。若榮耀手機業務自華為獨立，小米受到負面影響最大。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌近0.5%。外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊的限制措施。

【09：49】君實生物 （01877） 逆市升逾16%，高見58.95元。實生物公布，對BLAZE-1研究（NCT04427501） 所進行的一項新期中分析數據顯示，LY-CoV555及JS016 （LY-CoV016）的聯合療法（其結合SARS-CoV-2刺突蛋白的抗原表位治療有症狀COVID-19門診患者）在 降低病毒載量、減輕症狀及降低和冠狀病毒相關的住院及急診治療方面均顯示出良好療效。

【09：46】澳門十一黃金周首6日旅客數據按年下跌86.6%，銀娛 （00027） 跌2.9%；金沙 （01928） 跌3.2%；美高梅 （02282） 跌2.6%；永利 （01128） 跌2.8%；澳博 （00880） 跌2.5%；新濠 （00200） 跌1.6%。

【澳門黃金周】澳門十一黃金周首6日旅客挫87% 濠賭股全線跌（第三版）

【09：41】美國上市的太陽能股隔晚抽升，帶動本港上市的光伏股表現。福萊特玻璃 （06865） 升一成，破頂高見28.5元；信義光能 （00968） 升逾5%，破頂高見14.4元。

【09：34】重磅藍籌滙豐 （00005） 跌0.6%，中移動 （00941） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌0.7%；騰訊 （00700） 靠穩暫無升跌；港交所 （00388） 逆市升0.2%。

【09：32】蘋果將於下周二舉行發布會，手機孖寶續向上，瑞聲 （02018） 升1.5%；舜宇 （02382） 升0.6%。

【iPhone 12】新iPhone快揭盅 麥格理看好明年手機升級潮、籲買舜宇及大立光

【Apple Event】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未完成量產 會否亮相仍是未知之數（附圖）

【09：30】港股早段倒跌約122點，報24120點。

【09：29】陸金所申請在美上市，平保 （02318） 開升逾0.5%。

【09：27】耀才證券 （01428） 升逾8%，耀才證券發盈喜，指截至9月底止6個月未經審核綜合稅前溢利為4.02億元，創上市後半年新高，按年升約70%。

【盈喜】耀才證券發盈喜 半年盈利升七成

【09：20】恒指高開20點，開報24263點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾0.5%；美團點評 （03690） 靠穩升近0.1%；小米 （01810） 跌0.9%。

【09：13】即月期指開報24200點，升27點。

【08：53】恒指黑期升約46點，報24283點；道指期貨升33點，報28212點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報31.57元，升0.02元或0.08%；騰訊 （00700） ADR折合報537.24元，升2.24元或0.4%。

【07：45】雲頂新耀 （01952） 合共錄得30.8萬人認購，凍資2310億元，超購653倍，1手（500股）中籤率僅2%，認購80手才穩獲一手。

【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場 凍資2310億超購653倍（附配發結果）

【07：40】平保 （02318） 旗下陸金所（平保旗下的綫上財富管理平台）遞交美國上市申請，美國股票代碼為LU。

【陸金所上市】陸金所遞交美國上市申請 股票代碼LU

【07：35】金管局於美國交易時段承接3.55億美元沽盤，向銀行體系注資27.51億港元，香港銀行體系總結餘將增至2734.83億元。

【港滙強方】金管局今晨注資27.51億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】美股造好，美國總統特朗普提出要盡快通過幫助航空業及中小企業的援助方案，道指收報28303點，升530點或1.9%；標指收報3419點，升58點或1.7%；納指收報11364點，升210點或1.9%。

港股ADR收報24243點，微升不足1點。恒指夜期升70點，收報24243點。

道指升530點港股ADR微升 紐約期金跌0.9%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩