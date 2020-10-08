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【疫情焦點】全球累計逾3643萬確診　美國累計777萬

即市財經 08:25 2020/10/08

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月8日早上8時25分，全球累計36,439,452宗新冠肺炎確診病例，較上日增加201,683宗。累計1,060,398死亡個案，較上日增加3,495宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 39,565 7,773,216 216,744
意大利 0 333,940 36,061
西班牙 6,645 872,276 32,562
法國 90 693,473 32,462
德國 1,909 311,137 9,652
中國 11 85,500 4,634
香港 0 5,144（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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