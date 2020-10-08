【疫情焦點】全球累計逾3643萬確診　美國累計777萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月8日早上8時25分，全球累計36,439,452宗新冠肺炎確診病例，較上日增加201,683宗。累計1,060,398死亡個案，較上日增加3,495宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|39,565
|7,773,216
|216,744
|意大利
|0
|333,940
|36,061
|西班牙
|6,645
|872,276
|32,562
|法國
|90
|693,473
|32,462
|德國
|1,909
|311,137
|9,652
|中國
|11
|85,500
|4,634
|香港
|0
|5,144（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩