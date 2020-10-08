▲ 【Apple Event】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未完成量產 會否亮相仍是未知之數（附圖）

蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，外界預期蘋果除了會發布4款iPhone 12外，還會有一系列其他產品，當中包括頭戴式耳機AirPods Studio。爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示消息指AirPods Studio要到10月20日才能成完量產，估算蘋果仍有可能會於Apple Event發布AirPods Studio，並於10月底或下月初發貨。

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AirPods Studio渲染圖

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不過，Jon Prosser表示目前仍未知最終結果，指蘋果亦可以於月底通過新聞稿發布AirPods Studio，或推至11月發布會。

根據Jon Prosser早前表示，AirPods Studio由皮革及金屬組成，採用對稱性設計，可偵測配戴方向提供正確的左右聲道表現。

iPhone 12傳聞外型曝光

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事實上，外電早前已指蘋果於iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為自家頭戴式耳機和全新小型版HomePod鋪路。

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責任編輯︰梁浩碩