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【Apple Event】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未完成量產　會否亮相仍是未知之數（附圖）

即市財經 08:30 2020/10/08

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【Apple Event】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未完成量產　會否亮相仍是未知之數（附圖）

蘋果公司（美：AAPL）將於10月13日周二（香港時間14日周三凌晨1時）舉行蘋果發布會，外界預期蘋果除了會發布4款iPhone 12外，還會有一系列其他產品，當中包括頭戴式耳機AirPods Studio。爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示消息指AirPods Studio要到10月20日才能成完量產，估算蘋果仍有可能會於Apple Event發布AirPods Studio，並於10月底或下月初發貨。

搶先看iPhone 12共4款機型售價，可見【下一頁】

AirPods Studio渲染圖

    點擊圖片放大
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不過，Jon Prosser表示目前仍未知最終結果，指蘋果亦可以於月底通過新聞稿發布AirPods Studio，或推至11月發布會。

根據Jon Prosser早前表示，AirPods Studio由皮革及金屬組成，採用對稱性設計，可偵測配戴方向提供正確的左右聲道表現。

iPhone 12傳聞外型曝光

    點擊圖片放大
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事實上，外電早前已指蘋果於iPhone 12發布會前，先下架由Sonos（美：SONO）、Bose和Logitech等品牌供應的耳機和無線喇叭，料為自家頭戴式耳機和全新小型版HomePod鋪路。

【iPhone 12】新iPhone發布在即　蘋果下架非自家品牌耳機喇叭

Apple Event│iPhone以外還有甚麼？　蘋果發布會「邀請函」話你知

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone AirPods 耳機

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