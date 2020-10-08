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道指升530點港股ADR微升　紐約期金跌0.9%

即市財經 07:36 2020/10/08

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道指升530點港股ADR微升　紐約期金跌0.9%

道指升530點
美股造好，美國總統特朗普提出要盡快通過幫助航空業及中小企業的援助方案，道指收報28303點，升530點或1.9%；標指收報3419點，升58點或1.7%；納指收報11364點，升210點或1.9%。

港股ADR微升
港股ADR收報24243點，微升不足1點。滙豐 （00005） ADR折合報31.57元，升0.02元或0.08%；騰訊 （00700） ADR折合報537.24元，升2.24元或0.4%。恒指夜期升70點，收報24243點。

油價跌逾1%
油價下跌，美國上周原油庫存增加逾50萬桶，加上美國新一輪刺激方案的不確定性，紐約期油收報39.95美元，跌0.72美元或1.8%。布蘭特期油收報41.99美元，跌0.66美元或1.6%。

美滙指數跌近0.1%
美滙指數報93.61，跌近0.1%。歐元兌美元報1.1767；美元兌日圓報105.96。

美國10年期債息報0.79厘。

紐約期金跌0.9%
美股上升，避險情緒降溫，金價回落，紐約期金收報1890.8美元，跌18美元或0.9%，為1周以來最低。現貨金於1887美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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