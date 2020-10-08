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【陸金所上市】陸金所美國申上市股票代碼LU　或成美今年最大金融科技IPO（第二版）

即市財經 16:52 2020/10/08

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平保旗下陸金所正式赴美上市。

平保（02318）收市後發通告披露，其聯營公司、綫上財富管理平台陸金所控股，已在美國提交上市申請。據申請文件顯示，陸金所控股美國股票代碼為「LU」。

據陸金所提交的文件顯示，截至今年6月30日，淨利潤為72.7億元人民幣，按年跌2.8%；淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為大股東的滙豐 （00005） 、集團旗下的平安證券，與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。

陸金所或成美國今年最大型金融科技新股

根據陸金所市場傳聞的20億至30億美元（約156億元至234億元）融資規模，陸金所或將成美股今年迄今最大的金融科技IPO。

文件同時披露，平保旗下的金融壹賬通於2019年底集資3.12億美元。

「三馬」旗下的科企輪流上市，平保旗下的陸金所，一度盛傳會來港上市最終選址美國，至於阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）亦同時加速籌備上市，反映內地的金融科技企業正搶閘出擊。

陸金所文件

（第二版新增平保通告內容）

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記者：譚志偉

香港股票 IPO 中國平安（02318） 美股

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