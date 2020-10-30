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【陸金所上市】陸金所美國招股集資183億港元　傳上限定價13.5美元（第三版）

即市財經 13:30 2020/10/30

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平保旗下陸金所正式赴美上市。

陸金所控股（LUFAX，美：LU）於美國證交所發通告，陸金所將發行1.75億股ADS，兩股ADS將等如1股普通股，每股發行價11.5至13.5美元，據外電報道指，公司擬定價於13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。陸金所控股為平保 （02318） 聯營公司、綫上財富管理平台，10月8日已在美國提交上市申請。平保現報79.7元，跌1%。

陸金所文件指，將由花旗銀行於美國存託6億股ADS。

據陸金所提交的文件顯示，截至今年6月30日，淨利潤為72.7億元人民幣，按年跌2.8%；淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為大股東的滙豐 （00005） 、集團旗下的平安證券，與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。

陸金所或成美國今年最大型金融科技新股

根據陸金所市場傳聞的20億至30億美元（約156億元至234億元）融資規模，陸金所或將成美股今年迄今最大的金融科技IPO。

文件同時披露，平保旗下的金融壹賬通於2019年底集資3.12億美元。

「三馬」旗下的科企輪流上市，平保旗下的陸金所，一度盛傳會來港上市最終選址美國，至於阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）亦同時加速籌備上市，反映內地的金融科技企業正搶閘出擊。

陸金所文件

陸金所招股價文件

陸金所存託文件

（第四版新增定價內容）

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記者：譚志偉

香港股票 IPO 中國平安（02318） 美股

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