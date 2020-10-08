  • 23°C
香港時間 : 20201008日 (四) 06:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[港股追蹤] 具三大利好因素 世茂32元值低吸

股樓投資 06:00 2020/10/08

分享：

內房股世茂(00813)傳計劃分拆物管業務世茂服務在港上市，集資約78億元。憧憬紓緩資金壓力，世茂近期成功止跌回升。事實上除了分拆業務，世茂仍具有另外兩個利好因素，有力支持該股延續反彈浪。

【美團點評3690】黃金周外送需求大增 美團股價四日累升逾一成  詳情請看[下一頁]

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉  詳情請看[下一頁]

第一，信貸評級機構穆迪日前宣布，確認世茂的「Ba1」企業家族評級，而評級展望則從「穩定」調整至「正面」。穆迪指，評級展望調整，反映了該公司預期世茂的信用指標將在未來12至18個月內得到改善，因為過去1至2年集團銷售強勁，而債務增長亦受控。評級上調，有利世茂控制借貸成本。

第二，多間內房同業在上月旺季銷情報捷，吸引資金流入世茂等銷售高增長的股份。當中綠城中國(03900)９月銷售金額約201億元人民幣，比去年同期升約69％，另一大型碧桂園（02007）9月合同銷售金額約646.3億人幣，按年增25％。

世茂近日成功營造短期升軌，回抵其支持32元可伺機低吸，目標價可先看38元，止蝕價則定於30元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

世茂集團（00813） 民企內房股

下一篇文章

馬會宣布六合彩暫一星期攪珠一次 今晚開彩 大家買咗未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉
【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」