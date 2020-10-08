[港股追蹤] 具三大利好因素 世茂32元值低吸

內房股世茂(00813)傳計劃分拆物管業務世茂服務在港上市，集資約78億元。憧憬紓緩資金壓力，世茂近期成功止跌回升。事實上除了分拆業務，世茂仍具有另外兩個利好因素，有力支持該股延續反彈浪。

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第一，信貸評級機構穆迪日前宣布，確認世茂的「Ba1」企業家族評級，而評級展望則從「穩定」調整至「正面」。穆迪指，評級展望調整，反映了該公司預期世茂的信用指標將在未來12至18個月內得到改善，因為過去1至2年集團銷售強勁，而債務增長亦受控。評級上調，有利世茂控制借貸成本。

第二，多間內房同業在上月旺季銷情報捷，吸引資金流入世茂等銷售高增長的股份。當中綠城中國(03900)９月銷售金額約201億元人民幣，比去年同期升約69％，另一大型碧桂園（02007）9月合同銷售金額約646.3億人幣，按年增25％。

世茂近日成功營造短期升軌，回抵其支持32元可伺機低吸，目標價可先看38元，止蝕價則定於30元。

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