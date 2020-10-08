【美股收市】 憧憬救航空業+派錢紓困 道指飆530點 納指彈1.9%

美國總統特朗普（Donald Trump）突叫停與民主黨紓困談判之後，又提出要盡快通過幫助航空業及中小企業的援助方案，消息刺激美股勁彈 ; 波音公司與科技股領漲，道指尾段升幅擴，曾飆近600點。

道指收報28303點，升530點或1.9%；標指收報3419點，升58點或1.7%；納指收報11364點，升210點或1.9%。

特朗普表示，願意簽署獨立的刺激措施法案，其中包括250億美元航空業薪酬補助，並支持向納稅人發放另一輪1200美元的紓困支票。消息刺激航空股全線上揚。聯合航空(UA)和美國航空都升超過4%，波音漲3.1%。

蘋果（美：AAPL）正式宣布，香港時間14日周三凌晨1時舉行Apple Event，外界預期發布新一代iPhone 12。最新綜合外媒報道，iPhone 12系列將一口氣推出4款不同機種，入場費折合5,062至10,912港元不等，視乎儲存容量而定。蘋果升1.7%。

與此同時，市場關注美國或再次對中國科技企業出手。外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全，但目前未有最終決定。

另外，聯儲局公布上月中議息紀錄，顯示決策官員憂慮，如果沒有採取額外的財政刺激措施，經濟復甦的步伐可能會放緩。

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)接受CNBC訪問時稱，如果國會不盡快通過新紓困計劃，將對經濟產生極壞的後果。

儲局高級經濟師Michael Kiley認為，局方應該倍增量化寬鬆規模，才可抵消儲局難以再以減息手段支持經濟的消極效應。

美國公布原油庫存意外增加，油價受挫，紐約11月期油跌穿40美元關，收報39.95美元，跌0.72美元或1.77%；布蘭特12月期油收報每桶41.99美元，跌0.66美元或1.55%。

美滙指數續徘徊於93.6水平，黃金期貨延續跌勢。紐約期金跌0.9%，收於1890.80美元，創一周新低。

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責任編輯：柯志宏