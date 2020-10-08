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六合彩暫一星期攪珠一次 今晚開彩 大家買咗未？

理財智慧 04:06 2020/10/08

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買六合彩向來是不少人藉以脫貧的一個希望，可惜自年初疫情爆發以來，六合彩停辦多月在近日才重新啟動，但安排上跟疫情前有點不同。馬會宣布，會維持六合彩每星期攪珠一次的安排，今晚（8日）攪珠後，接下來的三期六合彩攪珠將定於10月15日、10月22日及10月29日舉行。

另一方面，暫時仍只接受網上及電話投注購票服務，不設場外投注處現場購買六合彩。馬會表示會繼續密切留意疫情發展，以決定往後攪珠及購票的安排。

希望碰碰運氣的朋友記得要留意啊！

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記者：張以正

六合彩

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