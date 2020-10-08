【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？

▲ 螞蟻集團正就中港兩地上市全力衝刺，惟旗下支付平台支付寶恐遭美國封殺。

傳美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下的電子支付平台。作為阿里巴巴 （09988） 同系的支付企業，螞蟻的上市一直受到眾多投資者關注。當前螞蟻集團正就中港兩地上市進入最後階段，若然美國真的出手，對螞蟻集團的IPO計劃、及其本身的業務會有何影響？

螞蟻海外業務收入佔比僅4%

若單純從業務來看，即便美國全面封殺螞蟻集團，料影響亦相當有限。據螞蟻於上交所的招股文件顯示，其於2017年度、2018年度、2019年度和2020年上半年，來自外地區的營業收入佔比分别為5.23%、5.03%、5.46%和4.42%；主要來自跨境支付及商家服務。

換言之，螞蟻的業務主體仍於中國境內，即便失去海外業務及收入，也未必會受太大影響。

招股書已披露被制裁風險

值得注意的是，在上市招股書中，螞蟻集團亦有事先披露可能被美國制裁等地緣政治風險。下為招股書內容節錄︰

美國政府已經對許多中國科技公司威脅和施加出口管制、經濟和貿易制裁措施。美國還威脅要對中國和中國公司在中國境內外所指控的活動施加進一步的出口管制、制裁、貿易禁運和其他更嚴格的監管要求。 此等行徑引起了中國及包括我們和阿里巴巴在內的其他中國科技公司在廣泛領域內面臨越來越多監管挑戰或更嚴格限制的擔憂，尤其是在數據安全和隱私、新興科技、可用於監視或軍事目的的「雙重用途」商業技術及應用、技術進出口或其他業務活動等。



螞集集團更於招股書中明言︰「如果我們、我們平台上的任何商家、金融機構合作夥伴及其他參與者方受到制裁或出口管制，則可能導致我們的業務出現重大中斷，受到監管調查和聲譽損害。」

任何成為美國經濟制裁對象的中國公司或個人可能無法使用美國市場及美國金融體系，包括無法使用美元進行交易、結算支付或在美國金融機構持有代理賬戶。

招股書亦提到︰

如果媒體報道我們、商家、金融機構合作夥伴和平台上其他參與者，涉嫌違反適用的出口管制或經濟和貿易制裁或數據安全及私隱的相關法律，或在使用我們開發的技術、系統或創新時被視為出於不當或有爭議的目的，即使相關事項與我們無關，也可能會損害我們的聲譽並導致對我們的監管調查，罰款和處罰。

圖解螞蟻集團招股和業務重點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

IPO計劃會否受阻?

螞蟻集團上市在中港兩地同步進行，目前已進入最後階段。按照此前字節跳動旗下的TikTok、騰訊Wechat遭封殺的事件為例，美國的做法是給予一定限期，然後禁止美國公司與其進行交易。

若美國只是封殺支付寶，或禁止在美國使用其支付系統，相信未必會阻礙到螞蟻的上市進程。

但美國在上述例子中，只針對中國企業的海外業務實體，未有對其中國主體業務「出招」。若然美國用同樣方法對付螞蟻集團本體，則美國企業恐怕不能與螞蟻進行交易。而當前螞蟻在香港的IPO保薦人名單中，除了中金公司外，還包括了3家美資投行，分別是花旗、摩根大通及摩根士丹利。

換言之，若美國選擇完全封殺螞蟻集團，則螞蟻集團可能要更換大部分保薦機構。另外，一些美資基金、機構投資者等或會不參與螞蟻IPO，影響到其發行定價。

【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價 參加路演要「填表自薦」 對投行亦有特別要求

【螞蟻上市】晨星：螞蟻估值約2.45萬億元 擁強大網絡及穩健市場地位

【螞蟻上市】耀才預留最多500億抽螞蟻孖展 最多可20倍槓桿

更多【螞蟻IPO】相關文章

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】，或使用【新股IPO】小工具

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成