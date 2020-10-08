【疫市現象】甲廈第三季空置面積升至近21年高位 世邦魏理仕預言:整體空置率年底將升穿一成

過去10個月本港持續受新冠肺炎的衝擊，於7月中爆發的第三波疫情見緩和，但經濟未見有回穩跡象，企業對市場前景看法保守，未敢擴張，據世邦魏理仕最新發表的《2020年第三季市場觀點》，報告指2020年可說是香港歷年來最具挑戰性的其中一年，近月政治局勢緊張及疫情持續影響到本地經濟的不穩定性，本港的商業房地產市場繼續在風浪中前行，其中本港第三季甲級寫字樓空置面積則達780萬方呎，創近21年新高；而空置率則錄約9.6%，屬近11年新高。



世邦魏理仕指，今年第三季整體甲級寫字樓市場的淨吸納量錄得負67.35萬平方呎，整體空置率升0.8個百分點至9.6%，創自2009年以來，近11年的新高；至於甲級商廈空置面積達780萬平方呎，更屬1999年以來的近21年新高紀錄。其中大中環區的空置率錄最大升幅，上升2.1個百分點至7.3%，淨吸納量為負45.27萬平方呎，屬有紀錄以來最大負值。九龍東是唯一在本季尾錄得正淨吸納量的分區市場，淨吸納量為44,700平方呎。



第三季整體甲級寫字樓租金按季下跌3.9%，相比第一季的租金按季跌幅為3.5%及第二季的7%。中環的租金水平在各核心區中錄得最大降幅，租金按季下跌4.8％，年初至今的跌幅達14.8%。

▲ （圖左至右） 世邦魏理仕香港顧問及交易服務－商舖部資深董事溫運強 世邦魏理仕香港顧問及交易服務－工業及物流部資深董事黎尚文 世邦魏理仕大灣區及香港區域董事總經理郭富禮 亞太區租戶市場及數據訊息與管理研究部主管蔡詠嘉 世邦魏理仕香港顧問及交易服務－寫字樓部執行董事駱應銘 世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷 世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平



世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘表示，儘管2020年第三季的寫字樓租賃活動與第二季相比有所改善，但需求仍然疲弱。企業租戶對作出房地產決策時會更為謹慎，繼續以節省成本為首要目標。需要被頂租及附帶完善裝修的寫字樓單位受到希望節省開支的租戶歡迎。有見空置率上升及頂租空間增多，為挽留租客，業主立場亦變得更加軟化，個別情況下甚至會為租戶提供裝修津貼，以鼓勵租用空置空間。



世邦魏理仕大灣區及香港的研究部主管陳錦平表示，疫情及政治因素未明朗下，相關需求仍然疲弱，預料全年整體寫字樓租金下跌約15%至20%，其中中環區跌最多25%；另空置率則持續上升至約10%。

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